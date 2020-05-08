Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 200 тысячам человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, когда закончится карантин.

Количество заболевших коронавирусом в России приближается к 200 тысячам человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопрос, когда закончится карантин.Режим всеобщей изоляции из-за коронавируса в России действует с конца марта. Граждане истосковались по нормальной жизни, но вернется она, по всей видимости, нескоро.О том, когда закончится карантин, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. "Появившиеся из-за коронавируса правила поведения будут действовать в России до появления вакцины или прекращения пандемии", – цитирует главу ведомства телеграм-канал "RT на русском".Ранее на совещании с Владимиром Путиным глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Намалеи Александр Гинзбург озвучил примерные сроки создания вакцины от коронавируса. По его словам, завершить доклинические испытания планируется к 31 мая, после чего исследователи приступят к клиническим испытаниям. На это может уйти около двух недель, и в середине июня планируется государственная регистрация вакцины, сообщил он.Президент России Владимир Путин продлил режим всеобщей изоляции до 11 мая. Между тем глава государства дал главам регионов полномочия самим определять целесообразность продления или отмены ограничительных мер.В Москве в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой мэр Сергей Собянин продлил режим всеобщей изоляции до 31 мая. Также в городе введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей.заразились свыше 185 тысяч человек. За последние сутки выявлены более десяти тысяч заболевших. Последнюю неделю прирост стабилизировался, что дало основания некоторым экспертам говорить о выходе на плато эпидемии.8 Май 2020 в 12:44 PDT