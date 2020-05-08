Владимир Зеленский подошел к опасной черте. Украинскому лидеру срочно пришлось выпрашивать новые кредиты у Запада, в противном случае он может лишиться власти. Об отчаянном положении президента Незалежной рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.

Владимир Зеленский подошел к опасной черте. Украинскому лидеру срочно пришлось выпрашивать новые кредиты у Запада, в противном случае он может лишиться власти. Об отчаянном положении президента Незалежной рассказал киевский политолог Михаил Погребинский.Как и его предшественнику Петру Порошенко, Владимиру Зеленскому пришлось униженно вымаливать кредиты у западных стран. По мнению политолога, украинский лидер в этой ситуации думает только о себе, судорожно пытаясь сохранить ускользающую из его рук власть.Без нового транша от евроатлантических структур, в том числе Международного валютного фонда, Зеленскому не удастся закрыть дыры в бюджете и стабилизировать свое положение, сказал Погребинский в эфире телеканала NewsOne. "Не будет денег на выплаты бюджетникам и так далее", – пояснил эксперт.Об отчаянном положении Украины Зеленский поспешил оповестить западное сообщество. Недавно в испанской газете El Pais была опубликована его статья, где он не исключил возможность дефолта без помощи международных структур.Ради финансовой помощи Запада по инициативе Зеленского был принят закон о приватизации сельскохозяйственных земель. Свободный рынок должен заработать с 1 октября 2020 года. Планируется, что в частные руки уйдут более 40 миллионов гектаров плодородных черноземов.Большинство экспертов и многие украинские политики смотрят в будущее своей страны с пессимизмом. Действия привели к тому, что Киев потерял остатки суверенитета и окончательно попал под контроль Запада, считает бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.