Прибыль второго по размеру крупнейшего банка не только Сингапура, но и всей Юго-Восточной Азии, OCBC, в I квартале этого года упала на 43%. Давление на доходы финансовой корпорации оказали пандемия коронавируса и падение нефтяных цен.

Чистая прибыль второго по размеру крупнейшего банка не только Сингапура, но и всей Юго-Восточной Азии, OCBC, в I квартале этого года упала на 43% до $698 миллионов. Как пояснили в руководстве финансовой корпорации, давление на доходы оказали пандемия коронавируса и падение нефтяных цен.Исполнительный директор Oversea-Chinese Banking Corporation Самуэль Циен заявил, что он ожидает, что следующие несколько кварталов "будут очень трудными для частных лиц и предприятий". Однако глава финансовой корпорации выразил уверенность в том, что в сложившейся ситуации банк сможет "сохранить сильный баланс"."Когда мы вступили в этот период кризиса в области здравоохранения, который перерос в глобальный экономический кризис, консервативная позиция, которой мы всегда придерживались для сохранения прочного капитала, ликвидности и финансирования, хорошо послужила нашим клиентам и акционерам", — добавил он.С аналогичными проблемами столкнулись и другие азиатские финансовые гиганты: DBS и United Overseas Bank. На прошлой неделе DBS сообщила о своем первом снижении прибыли с 2017 года. UOB на этой неделе отчитался о 19%-м падении чистой прибыли.