Специалист рассказал о социальных последствиях ношения масок. О них мало кто задумывается.

Специалист рассказал о социальных последствиях ношения масок. О них мало кто задумывается.На тревожные последствия ношения масок обратил внимание профессор социальной психологии из Университета Амстердама Гербен ван Клейф. Как пишет РИА Новости, защитные ткани на лицах мешают людям коммуницировать, а это является одной из важной составляющих общества.Эксперт отметил, что человек – это социальное животное, для которого важно распознавать эмоции, этому он учится с детства. Маски лишают его невербального общения, а ведь во время такого процесса собеседник может сказать куда больше.Профессор назвал процесс ношения масок не только сложным и неудобным, но и жутковатым. Он переживает, что впоследствии социальная жизнь будет нарушена и приведет к большему дискомфорту. Уже сейчасиз-за режима самоизоляциичеловек не может видеться с родными и близкими людьми и выражать перед ними свои эмоции и чувства.Напомним, 11 марта в мире объявили о пандемии коронавируса, первая вспышка которого произошла месяцами ранее в Китае. Почти за 20 недель на планете выявили почти четыре миллиона случаев зараженияCOVID-19. Инфекция унесла 270 тысяч жизней. Выздоровели от коронавируса 1,3 миллиона человек.4 Май 2020 в 11:50 PDT