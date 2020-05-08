Операция кораблей НАТО в Баренцевом море бессмысленна, считает сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что Норвегия отказалась участвовать в учениях, посчитав их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность, — написал Пушков в Twitter.

Операция кораблей НАТО в Баренцевом море бессмысленна, считает сенатор Алексей Пушков.По его словам, пару месяцев НАТО "изнывала от безделья". Военные корабли США и Великобритании вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Он напомнил, что Норвегия отказалась участвовать в учениях, посчитав их ненужными и опасными."В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность", — написал Пушков в Twitter.В начале мая американские эсминцы Porter, Donald Cook и Roosevelt и британский фрегат Kent вошли в акваторию Баренцева моря для "проведения операций по обеспечению безопасности". За их действиями следит Северный флот. Кроме того, Россия закрыла часть Баренцева моря для тактических учений.