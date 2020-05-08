276 москвичей, которые вылечились от коронавиурса, стали социальными волонтерами и помогают тем, кто лечится от инфекции дома. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова. Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе, — сказала она.

276 москвичей, которые вылечились от коронавируса, стали социальными волонтерами и помогают тем, кто лечится от инфекции дома. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова."Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе", — сказала она.Те, кто уже переболел COVID-19, могут стать донорами или волонтерами. Они пройдут дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу, передает "Интерфакс".В свою очередь руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова рассказала, что вылечившихся от коронавируса обзванивают каждый день и предлагают стать донором или волонтером. "Мы дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство", — подчеркнула она.По словам врачей, после переливания плазмы тяжелые пациенты быстрее идут на поправку. За донорство крови выплачивают до 5000 рублей. Донорами плазмы пожелали стать уже 869 человек.