Стал известен срок, к которому полностью беспилотные (то есть без следящего за автоматикой страховочного водителя в салоне) перевозки людей и грузов должны стать возможны в России. Согласно плану, поддержанному в целом Минэкономразвития, это должно случиться к началу 2023-го года.

Стал известен срок, к которому полностью беспилотные (то есть без следящего за автоматикой страховочного водителя в салоне) перевозки людей и грузов должны стать возможны в России. Согласно плану, поддержанному в целом Минэкономразвития, это должно случиться к началу 2023-го года.О документе - дорожной карте поэтапного внедрения машин-беспилотников, подготовленной "Яндексом" и "Сбербанком" при участии "ГАЗа" и "КАМАЗа" - пишет газета "Известия".Первый этап плана связан главным образом с внесением необходимых изменений в законодательство - нужно дать компаниям возможность шире тестировать свои разработки. Для этого планируется до конца года принять закон, разрешающий испытания автономных транспортных средств на закрытых территориях без человека в салоне (пока это запрещено), а также коммерческую эксплуатацию на дорогах общего пользования (для начала - с инженером-оператором на сиденье водителя).Помимо этого в первый этап "беспилотной" дорожной карты включена разработка рекомендаций по расследованию ДТП с автономными ТС, согласование стандарта для обмена данными между машиной и дорожной инфраструктурой, а также создание как минимум двух тестовых зон, где связь с автономными автомобилями будет осуществляться в сетях пятого поколения.До конца 2022-го года запланирован второй этап - переход от опытной эксплуатации беспилотников к коммерческой. Опять-таки, потребуются новые нормативные документы: закон об эксплуатации автономных ТС, нормы страхования ответственности для их владельцев, новые требования к дорожной инфраструктуре, а также меры поддержки производителей таких машин и их популяризации в обществе. В отдельных регионах запустят в тестовом режиме коммерческую эксплуатацию беспилотных ТС.Последний, третий этап плана, должен стартовать в конце 2022-го года. К этому моменту все должно быть готово к полноценной коммерческой эксплуатации беспилотников. Заключительными шагами должны стать внесение окончательных изменений в законодательство, включая правила дорожного движения, нормы сертификации беспилотного транспорта и стандарты взаимодействия таких машин друг с другом и с дорожной инфраструктурой.Ранее, в начале апреля, президент России Владимир Путин поручил заинтересованным ведомствам до 31 мая текущего года согласовать в правительстве и представить ему предложения по внедрению в стране полностью беспилотных транспортных средств.