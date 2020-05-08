Принесенные из магазина продукты необходимо обеззараживать, тем более, во время распространения коронавирусной инфекции. Специалист рассказал, чем нужно обрабатывать товары, чтобы не подцепить уханьскую заразу.

Принесенные из магазина продукты необходимо обеззараживать, тем более, во время распространения коронавирусной инфекции. Специалист рассказал, чем нужно обрабатывать товары, чтобы не подцепить уханьскую заразу.Все товары, принесенные домой из магазина, нужно обрабатывать специальными средствами, считает академик РАН Светлана Поддубко. Это позволит обезопасить себя и родных от коронавируса. Спиртосодержащие растворы идеально подойдут для обеззараживания продуктов, уверен специалист. Фрукты и овощи достаточно помыть под горячей водой, ведь вирус не выдерживает температур более 40 градусов, пишет .Стоит запомнить, что для обработки товаров не стоит использовать хлорсодержащие вещества. Они нужны лишь в том случае, чтобы избавить от вирусов различные поверхности. Например, таким раствором можно протирать дверные ручки, пишет "". Кстати, хлорсодержащие вещества необходимо смывать через полчаса.Напомним, первая вспышка новой формы коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае. За 20 недель в мире выявили почти четыре миллиона случаев зараженияCOVID-19. Скончались более 270 тысяч человек, выздоровели – 1,3 миллиона. Россия занимает пятое место среди всех стран по количеству зараженных коронавирусом граждан. В стране по состоянию на 8 мая нахоядтся свыше 188 тысяч человек, кто подхватил COVID-19.8 Май 2020 в 12:44 PDT