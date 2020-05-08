Полицейские поблагодарили солдат Победы за их подвиг, за мирное голубое небо над головой, а также пожелали крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни...

В преддверии Дня Победы руководство УВД по САО поздравило ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником.В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину со дня Великой Победы. В канун праздника сотрудники полиции поздравили ветеранов органов внутренних дел, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошедших нелегкий боевой путь и подаривших нам будущее.Героям войны были вручены памятные подарки. Полицейские поблагодарили солдат Победы за их подвиг, за мирное голубое небо над головой, а также пожелали крепкого здоровья, успехов и долгих лет жизни.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29