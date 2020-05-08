Михаил Саакашвили назвал свое назначение главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины неординарным шагом президента Владимира Зеленского. По его словам, многие отговаривали Зеленского от такого шага. Его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото. Украину нужно вытаскивать из болота, — заявил политик.

Михаил Саакашвили назвал свое назначение главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины неординарным шагом президента Владимира Зеленского.На своей странице в Facebook он рассказал о встрече с Зеленским. Саакашвили считает, что украинский лидер решительно настроен на радикальные реформы. По его словам, многие отговаривали Зеленского от такого шага."Его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус-кво — это болото. Украину нужно вытаскивать из болота", — заявил Саакашвили.По его мнению, сделать это может только президент, "который никогда не был вором и никогда им не станет". Кроме того, у Зеленского есть желание остаться в истории Украины человеком, который смог что-то сделать для народа. Саакашвили сообщил, что готов максимально помогать Зеленскому, а также сотрудничать с Верховной радой, с правительством, с обществом и бизнесом.В Грузии Саакашвили был заочно осужден на тюремные сроки. Затем он был губернатором Одесской области Украины, Петр Порошенко предоставил ему гражданство. Правда, затем он уволил за плохие экономические показатели области, а гражданство отобрал. В прошлом году новый украинский президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство.