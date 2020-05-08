Сбербанк сообщил о том, что специалисты кредитной организации перепрограммировали уже около миллиона устройств для приема карт с истекшим сроком действия.

Сбербанк сообщил о том, что специалисты кредитной организации перепрограммировали уже около миллиона устройств для приема карт с истекшим сроком действия.Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные кредитной организации, основные трудности такого переооборудования терминалов заключаются в том, что часть случаев требует личного визита инженера в торговую точку."...В настоящий момент усилиями собственных инженеров, работающих в режиме 24/7, успели перепрограммировать чуть меньше половины из 2 миллионов устройств, так как в части случаев необходим физический визит инженера банка в конкретную торговую точку. Банк делает все возможное, чтобы ускоренными темпами подготовить собственную сеть эквайринга под потребности клиентов других банков", – цитирует агентство сообщение банка.При этом в кредитной организации уточнили, что для клиентов банка карты перевыпускаются автоматически, без визита в офис. Их нужно только активировать в приложении "Сбербанк-Онлайн". Кроме того, клиенты в возрасте от 65 лет и представители маломобильных категорий граждан могут по телефону подать заявку на бесплатную доставку карты на дом в пределах Москвы.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что банковские карты, срок действия которых уже закончился, можно использовать до 1 июля 2020 года.