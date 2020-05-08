По меньшей мере семь машин на юго-западе Москвы получили повреждения по вине забывчивого водителя, от которого сбежал автобус. Камера наблюдения сняла похождения свободолюбивого общественного транспорта.

По меньшей мере семь машин на юго-западе Москвы получили повреждения по вине забывчивого водителя, от которого сбежал автобус. Камера наблюдения сняла похождения свободолюбивого общественного транспорта.Массовая авария произошла около 23:30 7 мая возле дома №12 по улице Лётчика Грицевца. Очевидцы предполагают, что водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, а тот воспользовался ситуацией и пустился во все тяжкие. Догнать беглеца мужчина смог только тогда, когда он самостоятельно остановился.Судя по кадрам, автобус успел повредить по меньшей мере семь припаркованных автомобилей, а небольшой фургон попросту развернул на месте. Сумму нанесенного ущерба только предстоит оценить.