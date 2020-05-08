Северный флот России закрыл для тактических учений район Баренцева моря на фоне захода ударной корабельной группы НАТО.

Северный флот России закрыл для тактических учений район Баренцева моря на фоне захода ударной корабельной группы НАТО.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба министерства обороны РФ.Отмечается, что во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота корабельная поисково-ударная группа приступила к отработке поиска и уничтожения подводной лодки условного противника.В учениях принимают участие малые противолодочные корабли "Юнга", "Брест" и "Снежногорск", тральщики "Владимир Гуманенко", "Котельнич", "Соловецкий юнга".Ранее в Баренцево море для проведения учебных артиллерийских стрельб вышел ракетный крейсер "Маршал Устинов".4 мая сообщалось, что в Баренцево море зашла корабельная ударная группа НАТО в составе американских эсминцев "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" и британского фрегата "Кент".Как сообщает РИА Новости, российское посольство в Норвегии заявило, что визит натовских кораблей не способствует поддержанию безопасности в Арктике.