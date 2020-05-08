Участники акции выразили благодарность ветеранам за их подвиг.

Юные инспекторы дорожного движения Петушинского района присоединились к Всероссийской акции «ЮИД за победу благодарит!». Эту акцию в формате интернет-марафона запустило движение ЮИД России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.ЮИДовцы записали видеопоздравление с величайшим праздником – Днем Победы, они выразили благодарность ветеранам и воинам, которые пали в бою, за их подвиг, за Великую Победу.В продолжение поздравления Виктория Сычева прочла стихотворение Ирины Коротеевой «Таня», а Даша Сычева стихотворение Лоры Тасси «Дети войны».