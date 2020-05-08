Время подвести промежуточные итоги кризиса. Худшие месяцы позади, экономики многих стран постепенно выходят из карантина, однако последствия кризиса только предстоит оценить. Сегодня США представят отчет по рынку труда. Сколько людей осталось без работы?

Время подвести промежуточные итоги кризиса. Худшие месяцы позади, экономики многих стран постепенно выходят из карантина, однако последствия кризиса только предстоит оценить. Сейчас начали поступать первые макроэкономические данные за апрель, и данные эти пока неутешительные.Напомним, что именно в апреле начали вводиться различные ограничения, однако до сих пор экономисты только догадывались, насколько сильным был негативный эффект.Рынок труда крупнейшей экономики мира – США – уже сейчас демонстрирует признаки худшего периода в своей истории. Вышедшие накануне данные показали, что только за прошедшую неделю заявки на пособие по безработице подали 33 миллиона человек. Ну а сегодня выйдет самый полный отчет по рынку труда. Аналитики ожидают, что экономика потеряла в апреле 21 миллион рабочих мест, а безработица выросла до 16%. При этом эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что сохранившие работу сотрудники увидели даже повышение зарплаты. Однако многие независимые эксперты уверены – ничего подобного нет.Тем временем на фондовом рынке все больше оптимизма. После коррекции в конце прошлой недели американские индексы снова начали расти. Проблема в том, что рост этот во многом обеспечивают акции крупнейших IT- компаний. Это позволило высокотехнологичному индексу Nasdaq выйти в плюс с начала года.Другие же секторы пока находятся если не под давлением, то в боковике. Во всяком случае бурного роста точно не наблюдается, и на то, чтобы отыграть все потери, потребуется еще много времени.Между тем, стоит добавить, что деньгам, напечатанным ФРС, просто некуда больше идти, кроме как на финансовый рынок. Банкиры и фонды просто вынуждены вкладывать средства в финансовые активы. Да, рынок сейчас очень сильно оторван от реальной экономики, однако это не должно вводить в заблуждение: акции компаний, которым не грозит банкротство, все равно будут расти.