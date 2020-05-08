На Ямале сотрудники ФАС выявили признаки картельного сговора во время торгов детским питанием для медицинских учреждений. Об этом сообщает ГТРК Ямал со ссылкой на официальный сайт ведомства.

На Ямале сотрудники ФАС выявили признаки картельного сговора во время торгов детским питанием для медицинских учреждений. Об этом сообщает ГТРК "Ямал" со ссылкой на официальный сайт ведомства. Участники аукционов с общей суммой контрактов около 50 млн рублей во время торгов поддерживали цены в 6 российских региона — в Пермском крае, Ямале, Оренбуржье, Ульяновской, Омской и Кемеровской областях.Выяснилось, что организации подавали ценовые предложения и заявки на аукционах, используя один IP-адрес, принадлежащий участнику картеля и указывали одинаковые контактные данные. Таким образом, заявки подавали одни и те же лица. Между некоторыми из них также был установлен факт перечисления денежных средств по договору безвозмездного займа."С настолько крупными по географическому размаху и количеству проведенных торгов картелями мы столкнулись впервые. К сожалению, в погоне за легкими деньгами некоторые организации демонстрируют недобросовестное поведение даже при торгах на поставку детского питания. Единственный действенный способ донесения до сознания руководства этих компаний незаконности подобного поведения — крупные штрафы и возможное уголовное преследование", — говорит начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.