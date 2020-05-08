Масштабную дезинфекцию проводят сотрудники МЧС во всех регионах России для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Масштабную дезинфекцию проводят сотрудники МЧС во всех регионах России для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.В Орле обработали железнодорожный вокзал. На обеззараживание всех помещений, перронов и прилегающих территорий ушло более 3 тысяч литров дезинфицирующего раствора. Его подавали из пожарной автоцистерны. При этом все средства обработки безопасны для людей и животных, сообщает телеканал "Россия 24".Дезинфекцию вокзала провели и в Кирове. Социально значимые объекты обработали в Амурской и Нижегородской областях, в Республике Коми. В Мурманской области дезинфекцию ежедневно проводят в образовательных учреждениях. Помимо этого, сотрудники МЧС обеззараживают и здания своего ведомства.