Злоумышленник, воспользовавшись тем, что пассажир заснул, похитил его личные вещи и денежные средства...

«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона и личных вещей у пассажира метро», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене с заявлением о краже обратился 44-летний житель столицы. Мужчина рассказал, что в вагоне электропоезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, неизвестный похитил у него мобильный телефон, наушники, а также кошелек с денежными средствами и банковскими картами. Общая сумма материального ущерба составила более 37 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый приезжий. Полицейские установили, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что пассажир заснул, похитил его личные вещи и денежные средства. Деньгами он успел распорядиться по своему усмотрению, все остальное похищенное имущество изъято и будет возращено законному владельцу,По данному факту следствием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18