Пресс-служба Совкомбанка опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что тест президента этой кредитной организации Ильи Бродского на коронавирус дал положительный результат. Эта информация, как сообщили в банке, не соответствует действительности.
Пресс-служба Совкомбанка опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что тест президента этой кредитной организации Ильи Бродского на коронавирус дал положительный результат.
Эта информация, как сообщили РИА Новости в банке, "не соответствует действительности".
47-летний Илья Бродский занимает должность президента Совкомбанка с ноября 2018 года.