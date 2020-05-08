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<a href="https://33live.ru/novosti/08-05-2020-sovkombank-oproverg-informaciyu-o-zabolevanii-ix-prezidenta-koronavirusom.html" target="_blank">Совкомбанк опроверг информацию о заболевании их президента коронавирусом</a> - Пресс-служба Совкомбанка опровергла появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что тест президента этой кредитной организации Ильи Бродского на коронавирус дал положительный результат. Эта информация, как сообщили в банке, не соответствует действительности.