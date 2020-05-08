Создателю проекта Омбудсмен полиции Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.Следователи установили, что Воронцов требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за нераспространение личных фотографий, которые в конечном итоге все равно были опубликованы. В отношении администратора паблика возбуждено уголовное дело по признакам преступления уголовной статьи "Вымогательство" (часть 2, статья 163).Начальник Управления информации и общественных связей столичного главка Владимир Васенин рассказал, что в настоящее время задержанному предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании Воронцову меры пресечения в виде заключения под стражу.О задержании создателя "Омбудсмена полиции" стало известно 7 мая. В своем паблике Воронцов написал, что у него опять обыск, а дверь пилят болгаркой. Спецназ вломился в квартиру мужчины через окна.В то же время в паблике "Омбудсмен полиции" объявлен сбор средств для помощи задержанному. Средства просят перевести на счет супруги Воронцова. Многие комментаторы высказали свое недовольство в связи с этим. Один из пользователей даже отметил: "Почему в этом паблике постоянно просят деньги?".