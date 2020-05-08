Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов был доставлен в больницу. У священника заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает агентство Интерфакс. В окружении ..

Глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов был доставлен в больницу. У священника заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщает агентство "Интерфакс".В окружении протоиерея рассказали, что медики описывают его состояние как стабильное. Отмечается, что недавно Димитрий Смирнов перенес операцию.Напомним, священнослужитель прославился после ряда скандальных высказываний. В частности, он сравнил женщин, которые живут с мужчинами без регистрации брака, с проститутками.