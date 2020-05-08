США временно сняли торговые пошлины на китайские товары на сумму почти $150 миллиардов, сообщается на сайте Федерального реестра США. Торговые барьеры были введены осенью 2018 года, но кризис не лучшее время для торговых войн.

США временно сняли торговые пошлины на китайские товары на сумму почти $150 миллиардов, сообщается на сайте Федерального реестра США. Торговые барьеры были введены осенью 2018 года, но кризис не лучшее время для торговых войн.Американские власти заявляют, что решение было принято в основном по просьбе бизнеса, ведь некоторые позиции американские компании могут покупать только у китайских производителей. Впрочем, послабления носят временный характер и будут действовать только до 7 августа. Стоит также напомнить, что еще до пандемии главной экономической темой этого года было торговое соглашение между Китаем и США. Если быть точными, первая часть этого соглашения.Стороны после длительных переговоров все же пришли к консенсусу и взяли на себя обязательства начать снижать пошлины на товары при взаимной торговле, правда, американцы позднее заявили, что не пойдут на этот шаг до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по второму этапу сделки.