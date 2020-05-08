Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко. По его словам, депутатам ..

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщает "БелТА" со ссылкой на председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.По его словам, депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа в избирательных кругах и парламенте. Андрейченко отметил, что выборы должны пройти демократично и в соответствии с Конституцией.Ранее руководитель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина предложила 9 августа в качестве наиболее оптимальной даты проведения выборов главы страны. Депутаты поддержали эту инициативу, передает "".