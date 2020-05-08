Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился в марте на 38,2% к показателю в феврале и составил 16 млрд руб.. Это почти 50% от общего товарооборота за I квартал 2020 г., сообщает правительство Москвы.

Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился в марте на 38,2% к показателю в феврале и составил 16 млрд руб.. Это почти 50% от общего товарооборота за I квартал 2020 г., сообщает правительство Москвы.Почти 50% всех сделок в I квартале совершено накануне введения ограничений на работу предприятий, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Общий товарооборот онлайн-торговли в столице составил в I квартале 37,8 млрд руб. Благодаря мерам поддержки розница приспосабливается к ограничениям, в том числе развивая онлайн-продажи, подчеркнул Ефимов.