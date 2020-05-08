На Поклонной горе в Москве открылась новая экспозиция о подвиге всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она - не только о фронтовиках, но и о тех, кто работал в тылу - помогал раненым, трудился на заводах, вдохновлял на бой стихами и песнями.

На Поклонной горе в Москве открылась новая экспозиция о подвиге всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. Она — не только о фронтовиках, но и о тех, кто работал в тылу — помогал раненым, трудился на заводах, вдохновлял на бой стихами и песнями. Экспозиция разделена на несколько этапов — от начала Великой Отечественной до ее победного завершения. Можно увидеть, в том числе, европейские города, которые Красная армия спасла от уничтожения."Наша экспозиция начинается у стен Брестской крепости, — рассказывает Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО. — И дальше дорога войны проходит через Москву, проходит через оборонные заводы в Сибири и на Урале, идет дальше к освобожденной Европе и, наконец, заканчивается в Берлине у стен Рейхстага. Мы построили экспозицию таким образом, чтобы рассказать, что война была огромной трагедией в жизни всех людей, всех, кто жил то время. И в то же время потребовала всенародного коллективного подвига, и поэтому мы по праву зовем ее Великой Отечественной войной".Новый проект в формате видеоэкскурсии по экспозиции Музея Победы смотрите 9 мая на канале "Россия 24" в течение дня.