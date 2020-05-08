Больше 50 детей с симптомами так называемой болезни Кавасаки несколько часов назад были госпитализированы в Нью-Йорке. Врачи уверены, что лихорадка, воспаление стенок артерии и сильный кашель — напрямую связаны с пандемией коронавируса. Похожие симптомы у детей некоторое время назад фиксировали врачи европейских стран.

Больше 50 детей с симптомами так называемой болезни Кавасаки несколько часов назад были госпитализированы в Нью-Йорке. Врачи уверены, что лихорадка, воспаление стенок артерии и сильный кашель — напрямую связаны с пандемией коронавируса. Похожие симптомы у детей некоторое время назад фиксировали врачи европейских стран. Сегодня же COVID-19 подтвердили врачи Белого дома — положительный тест сдал один из личных камердинеров Трампа. После таких новостей лидер США вспомнил Пёрл-Харбор.С полюбившейся Дональду Трампу конспирологической версией о коронавирусе из уханьской лаборатории — как с джинном из бутылки. Один раз выпустил, не поймаешь. Джинн по воле своего повелителя тем временем только растет в размерах."Мы пережили самое страшное нападение в истории нашей страны. Это действительно самая серьезная атака, которую нам довелось испытать. Хуже, чем Пёрл-Харбор, хуже, чем Всемирный торговый центр", — заявил Трамп.После внезапного удара Японии США вступили во Вторую мировую войну. Атака на башни-близнецы обернулись американскими вторжениями в Афганистан и Ирак. Мрачные параллели, на которые в Пекине даже если бы захотели, то не могли бы не обратить внимания.В китайском МИДе потребовали от Вашингтона одуматься, пока не поздно."Досадно, что американская сторона делает подобные заявления, перекладывая ответственность за собственные проблемы на других. Американцам следует сосредоточиться на мерах по противодействию пандемии. Мы настаиваем на том, чтобы Вашингтон перестал перекладывать собственные беды на плечи Пекина", — сообщила Хуа Чуньин, официальная представительница министерства иностранных дел КНР.В общем расправил плечи Атлант безо всяких на то оснований. Теория заговора окончательно захватила умы.Глава оборонного ведомства США Марк Эспер обвиняет Китай еще и в информационной войне."Это всецело китайский сценарий. Они используют комбинацию принуждения и контроля, и еще множество других способов, чтобы сформировать определенную историю и подпитывать ту картину событий, которая угодна Коммунистической партии Китая", — заявил он.Впрочем, безо всякой компартии Китая информационным самострелом вполне успешно занимаются даже первые лица американской политики.Дональд Трамп не надел маску во время посещения завода по их производству в Аризоне. Американские медсестры позволить себе такого не могут. Даже глава их ассоциации София Томас призналась, что свою №95 носит по несколько недель."Ситуация со средствами индивидуальной защиты нестабильная, но мы справляемся. Мы делаем то, что должны, мы врачи и адаптируемся к новым условиям, чтобы помогать пациентам", — сообщила она."Ну, может она нестабильная для вас, но не для многих других людей, с кем я говорил. Я слышал совсем другую информацию, что сейчас в больницах полно защитных костюмов. А ведь сначала у нас не было ничего, пустые полки", — ответил ей Трамп.Полки может где-то и наполнились, да только палаты интенсивной терапии не опустели. Америка так и не вышла на плато. Статистика по коронавирусу если немного и исправляется, то только за счет эпицентра инфекции Нью-Йорка. Тут число заражений снизилось на 38%.Зато, например, в Небраске и Миннесоте — взрывной рост. На 57 и 155% соответственно. По прогнозам экспертов, если карантинные ограничения в США снять прямо сейчас, то к концу июня число заражений подойдёт к отметке в семь миллионов семьсот тысяч случаев."С учетом количества заражений, которые уже зафиксированы в США, мы придем к отметке в 100 тысяч смертей от коронавируса уже к концу этого месяца. И, к сожалению, это только начало", — проинформировал общественность Том Фриден, бывший глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США.Но это для кого как. Медсестра Николь Сиротек, что приехала на помощь нью-йоркским коллегам из Невады, к примеру, на пределе. Работает Николь не в дорогой манхэттенской больнице, а на окраине и каждый день видит, как умирают те, кого можно было бы вытащить."Они убивают этих людей, а не коронавирус. Недавно анестезиолог неправильно установил дыхательную трубку пациенту, и тот захлебнулся собственной кровью. Это не коронавирус сделал, а человек, но всем плевать, потому что все пациенты здесь — представители нацменьшинств. Это неправильно", — со слезами говорит она.Гибнут люди, исчезает бизнес. У кого-то как у владелицы бара "Папаша Зейн" в техасском городе Одесса, не выдерживают нервы. Несмотря на запрет, Габриэлль Эллисон открылась на свой страх риск. Кто-то из соседей тут же набрал полицию.На предложение разойтись, истосковавшиеся посетители поначалу не среагировали. Некоторые даже достали оружие. Полиция подтянула спецназ. Подогнали броневик."Я знаю, что происходит снаружи, и я в шоке. Ко мне заходят посетители и говорят: "У вас за дверями стоит отряд спецназа". Не понимаю, зачем посылать спецназ в такой ситуации? Мы не представляем опасности", — сообщила Габриэлль Эллисон, владелица бараНа фоне всех этих проблем неуклюже выглядит попытка Дональда Трампа сменить коронавирусную тему.Стену на границе с Мексикой он неожиданно предложил выкрасить в черный цвет. Мол, так она будет сильнее нагреваться, а значит нелегалам дотрагиваться до нее будет тяжелее. Обойдется это примерно в 500 миллионов долларов. Тут, конечно нужно все рассчитать. Поток желающих прорваться любой ценой в страну, где бушует эпидемия тоже ведь может схлынуть.