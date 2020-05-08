Слухи о вмешательстве России в американские выборы мешают администрации США налаживать отношения с Москвой. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Дональд Трамп.

Слухи о вмешательстве России в американские выборы мешают администрации США налаживать отношения с Москвой. Об этом в ходе пресс-конференции заявил Дональд Трамп.Глава американского государства отметил, что "вся эта ложь вокруг вмешательства России" в президентские выборы 2016 года затрудняет налаживание отношений между Вашингтоном и Москвой. "Они — очень важная и могущественная нация. Почему мы не должны иметь дело друг с другом?" – цитирует слова Трампа телеканал "Россия 24".Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Главы государств обсудили отношения двух стран, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также новую сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти — она вступила в силу 1 мая.Кроме того, как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.