Трехлетняя девочка чудом выжила после падения с высоты восьмого этажа в подмосковной Электростали. Ребенка с множеством травм отвезли в больницу. Следователи установили, что девочка ..

Трехлетняя девочка чудом выжила после падения с высоты восьмого этажа в подмосковной Электростали. Ребенка с множеством травм отвезли в больницу.Следователи установили, что девочка осталась без присмотра в одной из комнат квартиры в жилом доме. Она вскарабкалась на подоконник и упала из приоткрытого окна. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.