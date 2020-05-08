У троих сотрудников итальянского футбольного клуба Милан обнаружили коронавирус. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем аккаунте в Твиттере. Имена заболевших не ..

У троих сотрудников итальянского футбольного клуба "Милан" обнаружили коронавирус. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем аккаунте в "Твиттере". Имена заболевших не раскрываются.Ранее стало известно, что COVID-19 подхватили футболист и два сотрудника бразильской команды "Гремио". Всех заразившихся отправили на карантин, передает .