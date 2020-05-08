УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гроттер Альфреда Владимировича, 1972 года рождения...

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Гроттер Альфреда Владимировича, 1972 года рождения, который 21 февраля 2020 года ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 165 см, худощавого телосложения.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26- 02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-18-18