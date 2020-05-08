Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Потлухиной Лидии Александровны, 1949 года рождения...

Полицейские УВД по ТиНАО устанавливают местонахождение пропавшей без вести Потлухиной Лидии Александровны, 1949 года рождения, которая 7 мая текущего года покинула пансионат, расположенный на территории п. Мосрентген и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 70-71 год, рост 160-165 см, волосы короткие седые.Была одета: футболка розового цвета, бриджи бирюзового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79