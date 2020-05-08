Электронный портал предоставления государственных услуг gosuslugi.ru позволяет избежать больших скоплений людей и потери времени...

Из перечня государственных услуг, предоставляемых МВД России, наибольшей популярностью пользуются те, которые предоставляет отделение по вопросам миграции.Управление внутренних дел по Зеленограду напоминает жителям округа как получить такие услуги быстро и безопасно. Электронный портал предоставления государственных услуг gosuslugi.ru позволяет избежать больших скоплений людей и потери времени.Если у вас возникла потребность в получении одной из госуслуг (продление регистрации, оформление гражданства, замена или получение паспорта), на сайте gosuslugi.ru есть возможность заполнить заявление в электронном виде, прикрепить необходимые документы, а самое главное – выбрать удобное место и время получения услуги. Таким образом, получатель услуги не тратит время на ожидание в очередях, контактирует с минимальным количеством людей.Также напоминаем о том, что с помощью электронного портала «Госуслуги» оплатить госпошлину можно со скидкой 30%. Такая возможность доступна только пользователям сайта и продлится до конца 2020 года, если иное решение не будет принято органами государственной власти.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31