У советской фигуристки свое видение ситуации. Мнением она поделилась с журналистами.

У советской фигуристки свое видение ситуации. Мнением она поделилась с журналистами.На днях 15-летняя фигуристка Александра Трусова сообщила, что прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка предпочла, чтобы в новом сезоне ее наставником стал Евгений Плющенко. Такая новость расстроила Тутберидзе, она даже отписалась от бывшей подопечной в "Инстаграме". Видимо, она расценивает уход Трусовой, как предательство.Плющенко объяснил, что это целиком и полностью решение Александры, он не переманивал спортсменку. К фигуристу, кстати, ушла и другая чемпионка, которая занималась с Тутберидзе – 12-летняя Вероника Жилина.У советской фигуристки и депутата Госдумы Ирины Родниной есть версия, почему Этери покидают сразу несколько хороших спортсменок. Оказывается, всему виной является конкуренция, которая зачастую возникает среди чемпионок, работающих с одним тренером.Также Роднина считает переход спортсменок сезонным явлением. Такое часто происходит весной, заверила спортсменка, и ничего удивительного в этом нет.Напомним, недавно хореограф Даниил Глейхенгауз , что считает Плющенко плохим тренером, ведь под его предводительством спортсменки не достигают таких высот, как подопечные Этери Тутберидзе.7 Мар 2020 в 12:27 PST