ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам, что в городе сохраняется введённый режим повышенной готовности...

ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам, что в городе сохраняется введённый режим повышенной готовности.Полицейские в ежедневном режиме проверяют цифровые пропуска у граждан находящихся на улицах, проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения введённого в городе режима. А так же напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, установленной Указом Мэра г. Москвы.Граждане, нарушившие ограничительные меры, привлекаются к ответственности в соответствии с законом. Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве