Мадридский Реал оказался от идеи приобретения полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба. Королевский клуб постарается приобрести другого француза - Эдуардо Камавинга.

Мадридский "Реал" оказался от идеи приобретения полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. "Королевский клуб" постарается приобрести другого француза — Эдуардо Камавинга."Реал" еще в прошлом году пытался купить Погба, но не смог договориться с "Манчестер Юнайтед". Клубы не сошлись в цене. Теперь же мадридцы отказались от покупки чемпионамира.Однако "Реал" по-прежнему собирается укрепить середину поля. Рассматриваются кандидатуры двух французских полузащитников — Нголо Канте из "Челси" и Эдуардо Камавинга ("Ренн").