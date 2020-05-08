В Москве для одного из ветеранов Великой Отечественной войны организовали персональный Парад Победы. Солдаты прошли маршем прямо под окнами его дома, а оркестр исполнил военный ..

В Москве для одного из ветеранов Великой Отечественной войны организовали персональный Парад Победы. Солдаты прошли маршем прямо под окнами его дома, а оркестр исполнил военный песни.Представление было посвящено полковнику в отставке Михаилу Попкову. Он воевал на фронте с 1942 года и участвовал в освобождении Беларуси. Попков был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны. Военнослужащие поздравили ветерана с праздником и подарили ему подарки.