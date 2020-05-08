Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве. Он похищал у пенсионеров деньги под предлогом компенсации по программе Дети войны.

Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали в Москве подозреваемого в мошенничестве. Он похищал у пенсионеров деньги под предлогом компенсации по программе "Дети войны".Как рассказали в МВД, злоумышленник действовал следующим образом: звонил будущим жертвам и заявлял, что им положены выплаты. Но для этого надо или передать некоторую сумму посреднику, чтобы потом получить больше, или сообщить данные своей банковской карты.В полицию с заявлением о хищении денег уже обратились несколько человек, сообщает телеканал "Россия 24".