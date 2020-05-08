Режим самоизоляции, действующий в Московской области, продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев. До лета в Подмосковье будут закрыты кафе и ..

Режим самоизоляции, действующий в Московской области, продлили до 31 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев.До лета в Подмосковье будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты. Остается запрет на проведение массовых мероприятий.Как сообщает телеканал "", с 12 мая жители Подмосковья будут обязаны носить медицинские маски в общественном транспорте и магазинах. Штраф для нарушителей составит четыре тысячи рублей.