Памятный камень установили в Подмосковье в районе деревень Аносино и Падиково. В будущем на этом месте поставят памятник.

Памятный камень установили в Подмосковье в районе деревень Аносино и Падиково. В будущем на этом месте поставят памятник, сообщает телеканал "Россия 24".В дни обороны Москвы от гитлеровцев там шли кровопролитные бои. Фашисты пытались прорваться и бросили в бой все резервы. Им противостояла в том числе 108 стрелковая дивизия. После битвы она недосчиталась более 80 процентов бойцов.А всего в начале декабря 1941 года наши войска на этих рубежах потеряли до 10 тысяч убитыми и ранеными, но не пустили врага к Москве.