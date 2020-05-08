Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в выходные в регионах России. Самая сложная обстановка с лесными пожарами сейчас в Забайкалье. По данным синоптиков, в ближайшее время там не ожидается ни дождей, ни снижения температуры.

Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в выходные в регионах России. Самая сложная обстановка с лесными пожарами сейчас в Забайкалье. По данным синоптиков, в ближайшее время там не ожидается ни дождей, ни снижения температуры.К тушению подключились парашютисты федеральной Авиалесоохраны. Они работают в Забайкалье и Красноярском крае. Борются с огнем на удаленных и сложных участках. Прыжки выполняют самые опытные специалисты. Такие меры помогли стабилизировать обстановку. С прошлого месяца в Забайкальском и Красноярском крае действует режим ЧС, напоминает телеканал "Россия 24".Природные пожары тушат и сотрудники МЧС. На Камчатке только с начала мая выгорело около десяти с половиной тысяч квадратных метров травы. Спасатели проводят рейды и профилактические работы, напоминая жителям о пожароопасном сезоне. Огонь с сухой травы может в считаные минуты перекинуться на жилые дома. В качестве напоминания об угрозе сотрудники МЧС раздают местным жителям брошюры.