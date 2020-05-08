Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какая погода является самой неблагоприятной для коронавируса COVID-19. По словам экспертов, хуже всего вирус переносит жару. Так, коронавирус ..

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какая погода является самой неблагоприятной для коронавируса COVID-19. По словам экспертов, хуже всего вирус переносит жару.Так, коронавирус становится практически неактивным при температуре выше 30 градусов тепла. Его распространению препятствуют низкая влажность воздуха и солнечные лучи. Но чтобы убить инфекцию, потребуется настоящее пекло – от 70 градусов Цельсия и выше.8 Май 2020 в 12:44 PDT