В канун празданования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом Кургане в Волгограде завершилась реставрация мемориального комплекса. Она велась поэтапно с 2014 года. Реконструкцию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в избирательный округ которого входит Волгоградская область.

В канун празданования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Мамаевом Кургане в Волгограде завершилась реставрация мемориального комплекса. Она велась поэтапно с 2014 года. Реконструкцию поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в избирательный округ которого входит Волгоградская область.Реставрация скульптуры "Родина-мать зовет!" не проводилась с момента ее открытия в 1967 году. В ходе реконструкции комплекса была проведена реставрация монумента, а у подножия Мамаева Кургана обусроили современный парк Победы, полностью доступный для маломобильных посетителей. Работы велись поэтапно с 2014 года.В дальнейшем планируется завершить комплексную реконструкцию территории, включая музей-панораму "Сталинградская битва". Будут организованы новые туристические маршруты и парковые зоны.Историко-мемориальный комплекс на Мамаевом Кургане спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал символом Победы, олецетворением мужества, силы духа и несгибаемой воли советских бойцов."Вместе с тем это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну. Наш долг – сохранить память и передать будущим поколениям", – сказал парламентарий.В России нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война, подчеркнул спикер. Подвиг ветеранов – пример для ныне живущих поколений, заключил председатель нижней палаты.Напомним, что Волгоградская область входит в состав избирательного округа спикера Госдумы. Вячеслав Володин активно поддерживал реставрацию историко-мемориального комплекса.В ходе поездок по избирательному округу законодатель не раз посещал Мамаев Курган и следил за ходом работ. Территория комплекса должна быть максимально доступной для всех, подчеркивал спикер.