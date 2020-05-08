В Facebook появятся модераторы модераторов, а Volvo объявила, что уже с 2022 года будет встраивать в серийные автомобили лидары. Подробности – в программе Вести.net.

В Facebook теперь есть кому пожаловаться на Facebook, такие модераторы модераторов, при этом самой соцсети не подчиняющиеся. Официально это называется независимый надзорный совет и уже названы имена первых двадцати его членов. Это журналисты, активисты и юристы, занимающиеся вопросами свободы слова. По данным Facebook эти люди в общей сложности жили в 27 странах и говорят на 29 языках. В частности, туда вошли Хелле Торнинг-Шмитт, занимавшая пост премьер-министра Дании с 2011 по 2015 годы, Тавакуль Карман - йеменская правозащитница и журналистка, получившая нобелевскую премию мира за 2011 год и бывший главный редактор британского издания The Guardian Алан Разбриджер.Пока ни одного россиянина или хотя бы русскоговорящего нет, но есть надежда. В нем будет 40 человек и имена еще двадцати участников Facebook объявят позже. Вообще впервые о необходимости такого документа глава Facebook Марк Цукерберг заговорил еще два года назад. Из-за многомиллиардной аудитории Facebook и Instagram следить за порядком в постах и комментариях очень сложно, на действия модераторов много жалоб и прямых обвинений в ограничении свободы слова, особенно когда дело доходит до спорных или политических тем.По новым правилам пользователей, которые недовольны контентом или модерацией в соцсети могут подать апелляцию в совет, тот сам определит по каким критериям будут отбирать наиболее сложные и важные дела, которые могут стать поводом для изменений правил Facebook. Решения совета будут обязательны к исполнению если они не противоречат закону. Facebook обещает, что совет начнет работу уже в этом году, а сама соцсеть не будет влиять на его членов и даже не сможет уволить их, но потратит на содержание совета 130 млн долларов.Новости самоизоляции. Популярную онлайн-шутер Fortnite достиг отметки в 350 млн зарегистрированных пользователей. В апреле игроки провели в этой игре 3 с лишним миллиарда часов. Это делает игру, разработанной американской компанией Epic Games, одной из самых популярных в мире. Можно ли признать Fortnite абсолютным лидером пока неясно, поскольку для сравнения нужна месячная аудитория, а этот показатель Fortnite не раскрывает.Изначально Fortnite стала популярной благодаря режиму королевской битвы, в которой игроки бьются с друг другом до тех пор, пока в живых не останется только один. Но в условиях карантинов растет популярность так называемой королевской вечеринки: никакого оружия, просто общение с друзьями в виртуальном мире. За последние недели на пространствах Fortnite прошли несколько крупных концертов, например диджей Marshmello собрал 10 млн человек. Репер Трэвис Скотт - 12 млн, то есть в какой-то степени Fortnite превращается из игры в социальную сеть нового типа с персонажами-аватарами и онлайн-мероприятиями. Ну и пострелять тоже можно и немножко мультяшно.Еще одна новость немножко из будущего. Volvo объявила, что уже с 2022 года будет встраивать в серийные автомобили лидары - лазерные радары. Самое интересное в этой новости то, как будут интегрировать этот прибор в серийный автомобиль. Дело в том, что лидар - это неотъемлемая часть беспилотного автомобиля. Один из важнейших сенсоров, способный измерять расстояние до объектов с точностью до сантиметра. Собственно беспилотник на улице как раз и можно опознать по установленному на крыше ведру, приметному и громоздкому, а еще и очень дорогому - стоимость некоторых моделей исчисляется десятками тысяч долларов. Когда говорят о серийном производстве беспилотников встает вопрос внешнего вида и возможной кражи такого оборудования. И вот Volvo показало, как это может выглядеть в недалеком будущем, если лидар устанавливают прямо на конвейере.