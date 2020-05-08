Ветеран Великой Отечественной войны, ученый-экономист Василий Иванченко скончался в возрасте 100 лет в Москве. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Как сообщает сайт , Василий ..

Ветеран Великой Отечественной войны, ученый-экономист Василий Иванченко скончался в возрасте 100 лет в Москве. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.Как сообщает сайт "", Василий Иванченко воевал во второй дивизии Народного ополчения Ленинградского фронта. Был награжден медалью "За оборону Ленинграда" и орденомОтечественной войны II степени.