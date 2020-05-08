08.05.2020

2020-05-08 16:45:03

Владимирский архив выпустил сборник уникальных документов

К 75-летию Великой Победы владимирские архивисты выпустили сборник документов "Владимирский край в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945". Где можно увидеть редкие свидетельства военных лет, узнала Вера Куликова.

Совершенно открыто. Всего за полгода авторскому коллективу удалось собрать и опубликовать документы военных лет. Особое внимание - оборонным предприятиям. Во Владимире на механическом заводе "Техника" организовали выпуск станков для изготовления деталей для авиапромышленности. А на граммзаводе, который выпускал патефоны, стали делать снаряды. После войны предприятие назвали "Точмаш".

Наталья Максимова, директор Госархива Владимирской области, ответственный редактор сборника: «Владимирский тракторный завод. Это конечно были выдающиеся в свое время предприятия и создавались они и работали исключительно на оборону. Ковровский завод имени Дегтярева. Тогда он был заводом номер 2 имени Киркижа. И конечно , главную роль здесь играло , что на нем работал выдающийся конструктор Василий Алексеевич Дегтярев».

Многие из этих документов никогда не публиковались. Не только из госархива области, но и партархивов и архивов НКВД. На фоне сводок Совинформбюро, новостей о подвигах героев на фронте, порой в тылу было другое настроение. Не всегда совпадающее с официальным. По словам историка Алексея Арескина, хотели показать жизнь такой, какой она была. Чтобы избежать ошибок в будущем.

Алексей Арескин, сотрудник Госархива Владимирской области: «Есть документы о том, что с начала войны некоторые граждане прослушивали западные радиостанции, в том числе и немецкие. И выражали надежду, что приход немцев будет для нас лучше, чем поскольку, я предполагаю, жизнь в советское время была очень тяжелой, то есть накануне войны была разруха, вызванная репрессиями, вызванная периодом тяжелой индустриализации».

Жизнь в тылу целиком подчинялась требованиям фронта. Сейчас уже трудно представить, как выживали люди. Многие голодали, даже крестьяне, которые сдавали продукты для Красной армии. У людей не было кожаной обуви, приходилось плести лапти.

Алексей Арескин, сотрудник Госархива Владимирской области: «Им начислялись за работу трудодни, а платили в конце года . То есть живи весь год как хочешь. То есть выращивай на своем огород лук, картошку и усадьбы у каждого были маленькие - 2-3 сотки до 6 соток».

Небольшой Владимир превратился в один эвакогоспиталь, все школы стали лазаретами. Главные труженики тыла - старики, женщины и подростки. Они заменили ушедших на фронт мужчин и на заводах, и в полях. Помогала выжить уверенность, что победят.

Наталья Максимова, директор Госархива Владимирской области, ответственный редактор сборника: «Мы не только посвятили промышленности этот сборник. Мы хотели показать жизнь и простых людей, то есть у нас здесь представлены документы всех уровней от центральных распоряжений ГКО (Государственного комитета обороны) из Москвы и до воспоминаний, дневниковых записей».

Плакаты, газеты, талоны на сухие пайки, карикатуры на Гитлера, фотографии. Среди уникальных документов - разрешение об открытии Успенского собора во Владимире. Его выдали в феврале 44 года. Эти редкие свидетельства военного времени вошли в книгу. Но их можно увидеть и на выставке в Госархиве области. Пока в интернете. До окончания эпидемии.

Вера Куликова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»