08.05.2020

2020-05-08 09:50:04

Владимирский ветеран, расписавшийся на стенах Рейхстага, принимает поздравления

На своем танке он прошел от Сталинграда до Берлина и расписался на стене Рейхстага. Во Владимире с Днем Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Ушакова.

Через месяц Николаю Андреевичу будет девяносто пять. Ходит он с трудом, но до сих пор самостоятельно. Сегодня под его балконом - импровизированный концерт. Синий платочек, Катюша - соседи открывают окна, кто-то начинает подпевать. Поет сам ветеран, вместе с супругой Анной Сергеевной.

Во дворе Николая Ушакова зовут просто дядя Коля. Сейчас здесь, в военном городке, на улице Красноармейской он такой один.

Наталья Цыбульская, соседка: «У нас все участники войны - военных же дом. Дядя Коля последний остался. Дай Бог ему здоровья. Спасибо вам большое».

Николай Ушаков, ветеран Великой Отечественной войны: «Я вот слушаю и плачу. Мне очень, ну как, хорошо! Я доволен! От всего сердца! Я плакал, когда расписывался на рейхстаге - "Я Мыкола с Украины". Война окончилась второго числа, я там расписался. От Сталинграда до Рейхстага дошёл. Вы видите - у меня наград много».

Николай Ушаков родился на Украине, в Кировоградской области, подростком его вместе с семьей эвакуировали в Сталинград, но война пришла и туда. В 43 году был призван в войска, прошел танковую учебку во Владимире, а затем механиком-водителем отправился на фронт. Свою первую медаль «За отвагу» Николай Андреевич получил при освобождении Бобруйска, третью ему вручал уже сам маршал Жуков.

Николай Ушаков, ветеран Великой Отечественной войны: «Посмотрел на меня, по плечу похлопал, а я был старший сержант: Ты, сержант, будешь генералом! И мне вручает третью медаль «За отвагу». Вот это я вспоминаю. И вот это вот сейчас радость - то, что я, ребята, прошел».

К концу войны "Мыкола с Украины" дважды сменил танк, был дважды ранен и один раз сбежал из госпиталя на передовую. После войны получил назначение во владимирский учебный танковый полк. У Николая Ушакова 20 внуков и правнуков. Много лет прожил в этом доме, где и сейчас его знает каждый. В эти дни соседи, просто, без всяких акций, приносят ему цветы.

Никита Тарбеев, Александр Голубев

«Вести-Владимир»