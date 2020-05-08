Власти Австралии согласовали трехэтапный план снятия ограничений в экономике: по словам премьер-министра страны, он позволит уже в ближайшее время вернуть к работе 850 тысяч человек.

Власти Австралии согласовали трехэтапный план снятия ограничений в экономике к июлю. С целью максимального обеспечения безопасности в условиях пандемии открывать предприятия, учреждения, а также развлекательные заведения будут постепенно.При этом Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии, заявил, что план по восстановлению экономики может в ближайшие месяцы вернуть на работу до 850 тысяч человек в случае успешной реализации плана.Первая стадия допускает увеличение количества людей, находящихся в одном помещении, до 15 человек. Правда, власти отдельных штатов будут самостоятельно решать, когда именно будет запущено это послабление.Второй этап утвержденного плана позволит собирать до 20 человек в одном помещении и открыть спортивные залы, кинотеатры и другие подобные заведения. На третьем этапе предполагается поднять планку до 100 человек, открыть бары и клубы, а также государственные границы. При этом некоторые австралийские штаты уже сами ослабили ограничения, открыв национальные парки, бассейны и игровые площадки."Обнадеживает то, что Австралия успешно продвигается в этом сложном сражении на двух фронтах. Во-первых, мы боремся с вирусом и побеждаем. Во-вторых, мы поддерживаем экономическую активность, – отметил Моррисон. – Наша цель — пройти через все эти шаги для создания безопасной от COVID экономики в июле этого года".Уровень заражения в Австралии резко снизился за последние недели: за последние сутки рост числа заразившихся составил только 22 человека. Руководство страны связывает это со своевременно введенными мерами социального дистанцирования и пограничного контроля.