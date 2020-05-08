08.05.2020

2020-05-08 18:50:03

Во Владимире приняли роды у пациентки с коронавирусом

Новорожденная малышка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы. Родоразрешение молодой мамы было проведено путём кесарева сечения в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Девочка родилась с весом 4 кг 200 г (оценка по шкале Апгар 8-9). Мама чувствует себя хорошо, новорождённая наблюдается у неонатологов Владимирского родильного дома №2.

На первый взгляд стандартная и привычная для медиков операция выполнялась в нестандартных условиях. Все члены операционной бригады работали в тяжёлых защитных комбинезонах, в респираторах, защитных очках и трёх парах перчаток. Несмотря на временные сложности операция прошла на отлично благодаря ответственному подходу и высокому профессионализму врачей Ольги Ильиной и Натальи Егоровой, анестезиолога-реаниматолога Дениса Потапова, операционной сестры Татьяны Андрияховой и санитарки Натальи Хабаровой.

«У малышки в обязательном порядке был взят тест на коронавирус. Его результаты будут известны через 2-3 дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрицательным, потому что этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано, работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама роженица. Возможность заражения ребёнка от матери ничтожно мала», - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической больницы Марина Романова.

Согласно опубликованным данным из китайского Уханя, где врачи наблюдали 15 беременных женщин, новый коронавирус SARS-CoV-2 чуть менее опасен для беременных и родильниц, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемии в 2003 и 2012 годах. Тем не менее все без исключения беременные в период эпидемии находятся в группе риска и требуют повышенного внимания со стороны медицинских работников и близких.

«Весь коллектив Владимирской областной клинической больницы поздравляет молодую маму и желает ей скорейшего выздоровления!», - отметил главврач ОКБ Игорь Бондаренко.