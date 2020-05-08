Российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами продезинфицировали медицинские учреждения в городе Лиг. Также российские медики провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки в Сербии.

Российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами продезинфицировали медицинские учреждения в городе Лиг. Специальными растворами обработали все внутренние помещения и дворовые территории.Всего за сутки общими усилиями российских и сербских военных были обработаны четыре объекта в городах Белград, Лиг и Лазаревац, передает телеканал "Россия 24".Также российские медики провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки в Сербии и дали рекомендации по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.