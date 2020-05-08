Один из старейших американских ретейлеров со 113-летней историей, Neiman Marcus, владеющий сетью магазинов, продающих товары класса люкс, оказался на грани банкротства из-за пандемии.

Один из старейших американских ретейлеров со 113-летней историей, Neiman Marcus, владеющий сетью магазинов, продающих товары класса люкс, оказался на грани банкротства из-за пандемии.Торговая группа попросила дать ей возможность провести реорганизацию в соответствии с законом о банкротстве США."Neiman Marcus Group LTD LLC сегодня объявила о достижении с большинством своих кредиторов соглашения о финансовой реструктуризации, значительном сокращении долгового бремени, снижении уровня дивидендов и оказании поддержки на время пандемии COVID-19 и не только", – говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.Долги группы оцениваются примерно в $4 миллиарда. При этом Neiman Marcus уже смогла привлечь у кредиторов $675 миллионов. Кроме того, ей пообещали выделить еще $700 миллионов. Взамен кредиторы получат контроль над ретейлером, отмечает Reuters.Завершить реструктуризацию и выйти из состояния банкротства Neiman Marcus планирует осенью 2020 года, пока же все 43 универмага группы закрыты до 31 мая.Как писали ранее "33Live.Ruру", Neiman Marcus далеко не первый американский ретейлер, оказавшийся на грани банкротства. Первой крупной жертвой стала сеть магазинов одежды и аксессуаров J.Crew, накануне обратившаяся в суд с заявлением о банкротстве. В аналогичной ситуации оказалась и сеть универмагов J. C. Penney.